«أوقاف الأقصر» تفتتح مسجدي عمر بن الخطاب والمصطفى اليوم (صور)
أعلن سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر، اليوم الجمعة، أن المديرية تشرف على افتتاح مسجدين جديدين من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها.
جاء ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر أن المساجد التي سيتم افتتاحها هم: مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود، ومسجد المصطفى بنجع العبور بمركز ومدينة الطود.
ويأتي ذلك بحضور كل من قيادات قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف الطود.