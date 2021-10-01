الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الأقصر» تفتتح مسجدي عمر بن الخطاب والمصطفى اليوم (صور)

افتتاح مسجدين جديدين
افتتاح مسجدين جديدين

أعلن سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر، اليوم الجمعة، أن المديرية تشرف على افتتاح مسجدين جديدين من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها.

جاء ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف رئيس  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر أن المساجد التي سيتم افتتاحها هم: مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود، ومسجد المصطفى بنجع العبور بمركز ومدينة الطود.

ويأتي ذلك بحضور كل من  قيادات قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف  الطود.

افتتاح مسجدين جديدين
افتتاح مسجدين جديدين
افتتاح مسجدين جديدين
افتتاح مسجدين جديدين
افتتاح مسجدين جديدين
افتتاح مسجدين جديدين
IMG-20210926-WA0033
IMG-20210926-WA0033
الأوقاف الجمعة افتتاح محافظة الأقصر مديرية الأوقاف وكيل وزارة الأوقاف مسجدين

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وائل لطفي

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