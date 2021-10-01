المخترع الصغير.. «ياسين» يبتكر روبوت لتجميع النفايات بمستشفيات العزل بطريقة آمنة (فيديو)

على الرغم من صغر سنه، إلا انه استطاع ان ينافس بالعلم والابتكار مراحل عمرية أكبر منه بكثير، ليكون أصغر متسابق يشارك في مسابقة للإنسان الآلى من خلال روبوت يستطيع تجميع النفايات الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة آمنة، فضلًا عن عشقه للبرمجة، والذي جعله يجتاز العديد من المسابقات ويحصل على لقب مدرب معتمد من عدة منظمات.

التقت "الدستور" المخترع الصغير الطالب ياسين علي، من محافظة الإسكندرية، للتعرف منه على تفاصيل الروبوت الخاص به والذي يساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وطموحه لهذا الابتكار في المستقبل.

- مدري معتمد بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم



قال ياسين علي، 14عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة القومية العربية، إنه حاز على لقب سفير البرمجة لعام 2021، ومدرب معتمد من مركز التطوير التكنولوجي في الاسبوع العربي للبرمجة، ومركز الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة وسط وإدارة غرب التعليمية، و المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وأضاف لـ « الدستور» أنه حصل على المركز السابع في مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكان أصغر مشارك في مسابقة الإنسان الآلي، حيث تقدم للمسابقة بروبوت يعمل على تجميع النفايات من مستشفيات العزل بطريقة آمنة.

- فكرة الروبوت جاءت بسبب التخلص من الكمامات

واوضح ان فكرة الروبوت بدرت إلى ذهنه عندما لاحظ أن الكثير من المواطنين، تلقي الكمامات بوجه خاص والنفايات بوجه عام في الاماكن العامة وهذا تصرف خاطئ ويتسبب في نقل العدوى خاصة للعاملين في النظافة ، وهنا جاءت الفكرة في استغلال دراستة للبرمجة في تصنيع روبوت لتجميع النفايات ووضعها في سلة المهملات بدون تدخل الإنسان، ومن خلال حجمه الصغير يمكن دخول الغرف في المستشفيات وخاصة مستشفيات العزل، حيث أنه يحد من الاختلاط بفيروس كورونا والنفايات الناتجة عن المرضى، كما انه يعمل على تقليل عدد العاملين في جمع النفايات في مستشفيات العزل.

وتابع انه أطلق على الروبوت الخاص به اسم « رمسيس» نسبة إلي اسم ملوك مصر القدامي، ويعمل من خلال عقل الروبوت والذي يوضع عليه الأوامر، ويتكون من 4 موتور، و4 عجلات، والذراع والتي هي عامل اساسي في الروبوت، وموصل الكهرباء وبطاريات، ويتم التحكم فيه عن طريق بلوتوث الموبايل، مشيرًا إلى ان الذراع والتي هي اهم جزء بالروبوت تتحرك في جميع الاتجاهات وتلتقط النفايات وتتوجه بها إلى المكان المخصص لتجميع تلك النفايات.

- أسبوعان مدة صناعة الروبوت "رمسيس"

وأشار أن الروبوت استغرق اسبوعين عمل في البداية وذلك للمشاركة به في مسابقة شباب مصر للمهارات حيث إنها تجربة جديدة ومفيدة، لتكون أول مسابقة للروبوت يشارك بها ويحصل بها على المركز السابع لينافس شباب جامعات، لافتًا إلى أن هناك تحديثات يقوم بها على الروبوت، حيث أنه تحت التطوير ويعمل على تصغير حجمه أكثر، بالإضافة إلى أنه في الخطة المستقبلية يمكن تركيب كاميرا به للدخول إلى أماكن بسبب صغر حجمه يصعب غلى الإنسان دخولها.

وأكد ياسين أن البرمجة وعلم الروبوت هو المجال الذي يطمح بالاستمرار، حيث يتمني ان يتم تبنيه علميًا للتطوير من نفسه في هذا المجال الذي سلكه في سن صغير ويريد استكمال دراسته به، و أن من بين احلامه في المستقبل ان يؤسس مدرسة للبرمجة تستطيع ان تقدم هذا العلم و الدراسة للطلبة القادرين وغير القادرين لاكتشاف النماذج الموهوبة.

ياسين مع الروبوت رمسيس