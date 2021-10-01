المنفى: ألمانيا لعبت دورًا إيجابيًا من خلال مؤتمر برلين

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الجمعة، استمرار العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى.

وأضاف المنفى أن ألمانيا لعبت دورا إيجابيا من خلال مؤتمر برلين.

ووصل المنفي، مساء الخميس، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية تستمر يومين؛ لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا.

ووفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي، فمن المقرر أن يلتقي المنفي خلال الزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الألماني فرنك شتاينماير، لمناقشة بعض القضايا التي تخص العملية السياسية في ليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس.

وكانت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، صرحت لوسائل إعلام محلية، بأن "المنفي" سيلتقي "ميركل" وعدداً من المسؤولين، موضحة أنهما سيبحثان مستجدات تنفيذ خارطة الطريق المنجزة في برلين، إضافة إلى مسألة إخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا، فضلاً عن مكافحة الإرهاب.

وسبق تلك الزيارة لقاء عقده المنفي الأربعاء مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، واستعرض معه التطورات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والقوانين الانتخابية، ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، وبحث اللقاء الاستحقاقات القادمة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وملف المصالحة الوطنية.

من جانبه، أشاد السفير الألماني بنتائج اجتماع عملية السلام الليبية، لوزراء خارجية عدد من الدول الصديقة، والذي عقد في نيويورك بحضور محمد المنفي، و شدد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور من أجل الوصول إلى حلول كاملة للوضع في ليبيا.