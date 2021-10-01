الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المنفى: ألمانيا لعبت دورًا إيجابيًا من خلال مؤتمر برلين

المنفى وميركل
المنفى وميركل

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الجمعة، استمرار العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى.

وأضاف المنفى أن ألمانيا لعبت دورا إيجابيا من خلال مؤتمر برلين.

ووصل المنفي، مساء الخميس، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية تستمر يومين؛ لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا.

ووفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي، فمن المقرر أن يلتقي المنفي خلال الزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الألماني فرنك شتاينماير، لمناقشة بعض القضايا التي تخص العملية السياسية في ليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس.

وكانت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، صرحت لوسائل إعلام محلية، بأن "المنفي" سيلتقي "ميركل" وعدداً من المسؤولين، موضحة أنهما سيبحثان مستجدات تنفيذ خارطة الطريق المنجزة في برلين، إضافة إلى مسألة إخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا، فضلاً عن مكافحة الإرهاب.

وسبق تلك الزيارة لقاء عقده المنفي الأربعاء مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، واستعرض معه التطورات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والقوانين الانتخابية، ووفقا لبيان صادر عن  المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي،  وبحث اللقاء الاستحقاقات القادمة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وملف المصالحة الوطنية.

من جانبه، أشاد السفير الألماني بنتائج اجتماع عملية السلام الليبية، لوزراء خارجية عدد من الدول الصديقة، والذي عقد في نيويورك بحضور محمد المنفي، و شدد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور من أجل الوصول إلى حلول كاملة للوضع في ليبيا.

محمد المنفى برلين الانتخابات الألمانية المستشارة الألمانية مؤتمر صحفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

«سيجارة» وراء الحريق الهائل فى «زرايب البراجيل»

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

نقلة نوعية.. تشغيل تجريبي لشبكة «الطوارئ والسلامة» في 5 محافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

سفير البحرين بإسرائيل يرحب بزيارة «لابيد»: «لحظة تاريخية» (فيديو)

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»