اتهامات النفاق تلاحق هاري وميجان .. 21 رحلة على طائرة خاصة في عامين

أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اتهام دوق وقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بأنهما منافقين بعد أن استقلوا 21 رحلة على طائرة خاصة في غضون عامين أثناء الوعظ بشأن تغير المناخ.

وتابعت أن الزوجين الملكيان ظهرا في حفل أقيم في عطلة نهاية الأسبوع للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ - ثم صعدا على متن طائرة داسو فالكون 2000 وعادوا إلى قصرهم الذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه إسترليني في مونتيسيتو بكاليفورنيا.

وطالب هاري في الحفل الموسيقي Global Citizen Live الذي أقيم في نيويورك - وأطلق عليه اسم "Wokestock" - بقوانين بيئية جديدة صارمة لخفض الانبعاثات الأمريكية إلى النصف بحلول عام 2030.

وظهر هاري على خشبة المسرح وضغطوا على الدول الأكثر ثراءً للوفاء بتعهد بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني سنويًا لمساعدة البلدان النامية على التحول إلى البيئة.

وأكدت الصحيفة أنه بعد الحدث طار الزوجان إلى منزلهما على متن طائرة خاصة، مع صور تظهرهما وهما يحتضنان فريقهما بعد النزول من الطائرة.

وقال وزير الحكومة السابق نورمان بيكر 64 عامًا، لمجلة نيوزويك، إنه لمن النفاق تمامًا أن يلقي الأمير هاري أو غيره من أفراد العائلة المالكة محاضرة حول تغير المناخ ويكونوا السبب في انبعاثات الكربون أكثر من أي شخص آخر على هذا الكوكب تقريبًا.

وتابع: «الأشخاص الذين يستخدمون الطائرات الخاصة هم من بين أكثر من واحد في المائة من مصادر انبعاث الكربون في العالم».

وأضاف: «يحتاج الأمير هاري إلى التوقف عن استخدام الطائرات الخاصة أو إذا أراد استخدام الطائرات الخاصة، فعليه التوقف عن إلقاء محاضرات على الناس بشأن تغير المناخ».