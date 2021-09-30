ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وترويج المخدرات بالقاهرة (فيديو)

في ضربة أمنية ناجحة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج المواد المخدرة، متخذا عددا من الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة القاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وكانت وجهت الداخلية حملات مكبرة لاستهداف تجار المخدرات، حيث نجحت في ضبط 3 عصابات متخصصة في الاتجار بالكيف.

تمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، حيث أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بالإتجار فـى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي –عدد من الهواتف المحمولة)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة والسيارة للاتصال والترويج لعملائه.