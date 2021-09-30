الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى نياحة القديسة ثاؤبستى

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بذكرى نياحة القديسة ثاؤبستى.

وحسب كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، تنيحت القديسة المطوبة ثاؤبستى، في مثل هذا اليوم، وكانت هذه القديسة قد تزوجت ورزقت ولدا واحدا، ومات بعلها وهى في ريعان الصبا، فأخذت على نفسها أن تترهبن، فابتدأت بممارسة السيرة الروحانية، وواظبت على الصوم والصلوات المتواترة وكثرة المطانيات ليلا ونهارا".

ويشير الكتاب إلى أنها "مضت إلى الأب القديس الأنبا مقاريوس أسقف نقيوس، وسجدت له، وتباركت منه ثم سألته أن يصلى عليها ويلبسها اسكيم الرهبنة، فأشار عليها الأب الأسقف أن تجرب نفسها سنة واحدة، ووعدها أنه بعدها يلبسها الإسكيم الرهباني، فمضت إلى منزلها وحبست نفسها في بيت صغير وسدت بابه وجعلت به طاقة صغيرة، وكان ولدها البالغ من العمر اثني عشر سنة يهتم لها بمطالب الحياة، واندفعت في عبادات شاقة بزهد وتقشف، وانقضت السنة، وقد نسى الأب الأسقف ما كان قد وعد به هذه القديسة من أنه سيلبسها ثوب الرهبنة، فرآها في النوم بهيئة مضيئة وقالت له يا أبى: كيف نسيتني إلى الآن وأنا سوف أتنيح في هذه الليلة".

السنكسار الدستور السنكسار الكنسي السنكسار السنكسار القبطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

«التعليم» تحسم الجدل بشأن تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس

ذراع صفوان ثابت.. ضبط قيادي إخواني أخفى ملايين الدولارات في «غرفة سرية» (فيديو)

إصابة 12 عاملا فى حريق مصنع مبيدات بالشرقية.. و13 سيارة إطفاء للسيطرة عليه

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل 48 فلسطينيًا من جنين منذ واقعة «جلبوع»

انطلاق أول رحلة جوية تجارية مباشرة من البحرين نحو إسرائيل