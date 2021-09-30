الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى نياحة القديسة ثاؤبستى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بذكرى نياحة القديسة ثاؤبستى.

وحسب كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، تنيحت القديسة المطوبة ثاؤبستى، في مثل هذا اليوم، وكانت هذه القديسة قد تزوجت ورزقت ولدا واحدا، ومات بعلها وهى في ريعان الصبا، فأخذت على نفسها أن تترهبن، فابتدأت بممارسة السيرة الروحانية، وواظبت على الصوم والصلوات المتواترة وكثرة المطانيات ليلا ونهارا".

ويشير الكتاب إلى أنها "مضت إلى الأب القديس الأنبا مقاريوس أسقف نقيوس، وسجدت له، وتباركت منه ثم سألته أن يصلى عليها ويلبسها اسكيم الرهبنة، فأشار عليها الأب الأسقف أن تجرب نفسها سنة واحدة، ووعدها أنه بعدها يلبسها الإسكيم الرهباني، فمضت إلى منزلها وحبست نفسها في بيت صغير وسدت بابه وجعلت به طاقة صغيرة، وكان ولدها البالغ من العمر اثني عشر سنة يهتم لها بمطالب الحياة، واندفعت في عبادات شاقة بزهد وتقشف، وانقضت السنة، وقد نسى الأب الأسقف ما كان قد وعد به هذه القديسة من أنه سيلبسها ثوب الرهبنة، فرآها في النوم بهيئة مضيئة وقالت له يا أبى: كيف نسيتني إلى الآن وأنا سوف أتنيح في هذه الليلة".