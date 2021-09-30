الأردن يؤجل الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات 6 أشهر

قرر نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الأردني توفيق كريشان تأجيل الانتخاب لجميع مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المملكة لمدة ستة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس أن قرار تأجيل الانتخابات يأتي حرصًا على سلامة الانتخابات وصحتها من الناحية القانونية، لأن تطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى مجموعة من الأنظمة والقرارات التي يجب إصدارها قبل البدء بالعملية الانتخابية، ومنها نظام تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، ونظام أمانة سر مجلس المحافظة واجتماعات المجلس ومكان انعقاده وإدارة أعماله، وكذلك إصدار القرار اللازم حول مناطق البلديات ودوائرها الانتخابية وعدد الأعضاء في كل دائرة منها.

ووفق الوكالة، قرر كريشان تكليف اللجان المؤقتة المشكلة سابقًا لإدارة البلديات الاستمرار في أعمالها إلى حين إجراء الانتخابات، وذلك للصلاحيات المخولة له في قانون الإدارة المحلية.

وفي سياق متصل، تعاني الأردن من أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تسجيل 1052 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا، فيما تماثل 904 حالات للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 822 ألفًا و892 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و710 حالات، والشفاء إلى 799 ألفًا و849 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح ضد "كورونا" وصل إلى 3 ملايين و705 آلاف و613 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و270 ألفًا و677 شخصًا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.