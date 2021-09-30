وزير المالية الموريتاني: زيادة 10 مليارات أوقية زيادة في الموازنة العامة

قال وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، إن الموازنة العامة لبلاده بلغت 80 مليار أوقية موريتانية (الدولار الأمريكي يساوي 36.3 أوقية)؛ بزيادة 10 مليارات مقارنة بقانون المالية لسنة 2021.

وقال "الذهبي" - في تصريحات اليوم الخميس - إن الدولة تواصل جهود مكافحة فيروس كورونا وتعبئة الموارد اللازمة للإقلاع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون راعى التغيرات الأخيرة في الهيكل التنظيمي للحكومة وإنشاء حسابات تحويل خاصة، مع دمج مراجعة توقعات فوائد الدين الخارجي في ظل تمديد مبادرة تجميد مدفوعات فوائد الدين الخارجي والتسوية النهائية لمشكلة الدين الكويتي، الأمر الذي حسن بشكل ملحوظ من معدلات المديونات الخارجية.

وأوضح أن المعطيات والتقديرات الحالية تشير إلى زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، على غرار الاقتصاد العالمي (3% مقابل 2% كانت متوقعة)، وضبط معدلات التضخم (3% مقابل 4%) مع استقرار الميزان التجاري، لافتاً إلى إن بلاده تمكنت في هذه الفترة رغم الظرفية الدولية المضطربة من تخفيف وطأة الجائحة بصفة عامة، بفضل التدخل الواسع والسريع والمتنوع للحكومة.

وأشار إلى أن تعديل الميزانية الحالي قام بمراجعة شاملة للبرنامج، من خلال تعزيز النشاطات وترفيع الاعتمادات، كما تم رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية وتثبيت أسعارها.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة فقد ارتفع من 6.9 مليار أوقية (2.53%) من الناتج الإجمالي المحلي في قانون المالية إلى 10 مليارات، وهو ما يمثل 3.6% من الناتج الإجمالي المحلي في مشروع المعدل الحالي.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.