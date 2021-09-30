«نظافة القاهرة» تقترب من انتهاء رفع المخلفات التاريخية من سور مجرى العيون

اقتربت هيئة نظافة القاهرة من الانتهاء برفع المخلفات التاريخية من منطقة سور مجرى العيون المهملة منذ أكثر من 30 عاما.

وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أعمال الانتهاء من رفع مخلفات وتجريد الأتربة بسور مجرى العيون التاريخية بمعرفة المركزيه للنظافة، كما تفقد أعمال تقليم الأشجار بمعرفة المركزية للتجميل ورفع كفاءة الأشجار الموجودة بطول طريق سور مجرى العيون.

رئيس هيئة نظافة القاهرة بسور مجرى العيون

وأجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، جولة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى من أمام صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي حتى كوبري المطار بصلاح سالم بطول الطريق بمعرفة المركزية للتجميل.

رئيس هيئة نظافة القاهرة بسور مجرى العيون

وكلف الشرشابي بصرف بدل جديد للعاملين بالمحور بطول الطريق بصلاح سالم، كما قام بزيارة حديقة الكرز بطريق صلاح سالم واجتمع بالعمال والمهندسين المسؤولين عن تجميل طريق صلاح سالم ومحور العروبة.

رئيس هيئة نظافة القاهرة بسور مجرى العيون

كما كلف رئيس الهيئة بعمل خطة عمل لجميع العاملين مقسمة عليهم بطول الطريق ومعرفة كل مربع والمسؤول عنها بمعرفه المهندسة صبره مدير المحور.

رئيس هيئة نظافة القاهرة بسور مجرى العيون

وشدد الشرشابي على استمرار الجهد والاجتهاد كل في عمله والحفاظ علي مستوي الأداء في صلاح سالم لاظهار القاهره بالمظهر اللائق الذي تستحقه.

رئيس هيئة نظافة القاهرة بسور مجرى العيون

كان تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة الحملة المكبرة التي تنفذها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بمحيط سور مجرى العيون والتي تستهدف رفع 450 ألف متر من مخلفات الهدم والقمامة المتراكمة على مدار سنوات بجوار السور التاريخي، كما وجه بسرعة الانتهاء من إزالة المخلفات خلال أسبوع.

رئيس هيئة نظافة القاهرة بسور مجرى العيون

وتقوم هيئة نظافة وتجميل القاهرة بهذه الحملة باستخدام أحدث معدات وسيارات الهيئة والتي تضم 24 سيارة قلاب كبير و 10 لوادر وحفارين وسيارتين كنس آلي و2 سيارة مياه لمنع تلوث الهواء من الاتربة الناتجة عن رفع المخلفات.

وأكد محافظ القاهرة على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون مشددا على تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري المناسب لها.