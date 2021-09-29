أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "الفيوم مدينة نظيفة" التي تستهدف رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة من خلال الجمع المنزلي للقمامة، بالتعاون بين مجلس مدينة الفيوم، وجمعية صلاح الدين للتنمية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، وكذا تحسين مستوى النظافة العامة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكولات التعاون بين الجهات الشريكة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، وإيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومحمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي للتنمية، والدكتور محمد رجب المدير التنفيذي لجمعية صلاح الدين.

قال محافظ الفيوم أن مبادرة "الفيوم مدينة نظيفة" تهدف لتحسين مستوى البيئة من خلال الجمع المنزلى للقمامة، فضلًا عن عمليات التطوير والتجميل، من خلال منظومة متكاملة بالتنسيق بين جمعية صلاح الدين الأيوبي ومجلس مدينة الفيوم، ومديريتي التربية والتعليم والزراعة، موجهًا الشكر لجميع شركاء المبادرة.

وأضاف أن المبادرة تبدأ أعمالها بمنطقة المسلة كمرحلة أولى، لافتًا أنه تم توفير المعدات والعاملين ومستلزمات الحماية الشخصية لهم لتحقيق المستهدف من المبادرة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق المبادرة تباعًا بباقي مناطق مدينة الفيوم، فضلًا عن المراكز والقرى وخاصة قرى مبادرة “حياة كريمة” بمركزي أطسا ويوسف الصديق، كما توفر المبادرة العديد من فرص العمل.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن جمع المخلفات من الوحدات السكنية والمنشآت التجارية، سيكون بأجر رمزي، مع مراعاة أن تتكامل أعمال جمع القمامة مع أعمال النظافة والتجميل والتطوير، لافتًا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مثل تلك الفعاليات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأكد المحافظ على التخلص الآمن من القمامة والنفايات، وتكثيف التوعية بأهمية النظافة وتحسين البيئة من خلال الدور المحوري لمسؤولي مديرية التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن تلك الفعاليات هى المرحلة الأولى للمبادرة وتستمر لمدة شهر.

وقع البروتوكول الأول أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومحسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، ويهدف الى إلزام الجمعية بجمع المخلفات من الوحدات السكنية، والتجارية، والصناعية، بمعرفة العمالة التابعة للجمعية والمخصصة لهذا الغرض، وكذا نقل المخلفات العضوية الى المحطة الوسيطة "مصنع تدوير القمامة بالعدوى"، على أن يقوم مجلس مدينة الفيوم، بتوفير السائقين والسيارات والمعدات لنقل ورفع المخلفات وأعمال النظافة الدورية.

ووقع البروتوكول الثاني وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ورئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، والذي يهدف الى عمل ندوات توعية لصغار المزارعين، عن طرق الزراعة الحديثة، والتسويق، واستخدام الاسمدة الحيوية، وترشيد المياه، وزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاج، بالإضافة إلى عمل تدريبات عن تعلم طرق الزراعة الحديثة، وأساليب الحصاد والتداول والتخطيط، وإدارة المشروعات الزراعية، فضلًا إلى المشاركة في عمل زيارة عملية وتطبيقية، للمزارع والشركات المتخصصة في مجالات التدريب.

ويهدف البروتوكول الثالث إلى التعاون بين جمعية صلاح الدين ومديرية التربية والتعليم في دعم ومشاركة طلبة المدارس في تنفيذ الأنشطة المهنية، واليدوية، والزخرفية، والتكنولوجية، وتنظيم حملات توعية وورش ودورات تدريبية بالمدارس، بالإضافة الى المشاركة في مبادرات تجميل البيئة والأنشطة.

وعقب مراسم توقيع البروتوكولات، تفقد المحافظ اصطفاف المعدات بحي شرق، موجهًا بتطعيم جميع العاملين بالمبادرة لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.