الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الكرازة

رئيس أساقفة كانتربري يدشن إقليمًا جديدًا للكنيسة الأنجليكانية ويزور مصر أكتوبر المقبل

رئيس اسقف كانتربري
رئيس اسقف كانتربري

تستعد الكنيسة الأسقفية الأنجلكيانية بمصر لحفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية  في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بحضور جستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري الرئيس الروحي للطائفة الأنجليكانية في العالم.

من جانبه، قال الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في بيان له، إن زيارة رئيس أساقفة كانتربري تعتبر حدثًا تاريخيًا وذو طبيعة عالمية حيث يحتل "ويلبي" المكانة الأولى بعد العائلة المالكة في ترتيب المراسم والاحتفالات وفقًا للتقاليد الإنجليزية

وأوضح فوزي أن زيارته تأتي لكي يدشن الإقليم رقم ٤١ للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم والذي يحمل اسم إقليم الإسكندرية نظرًا للمكانة البارزة التي تتمتع بها مدينة الإسكندرية في العالم المسيحي القديم إذ لعبت دورًا محوريًا في التراث والفكر المسيحي العالمي على أن يضم الإقليم ١٠ دول هي  مصر، و ليبيا، و تونس ، والجزائر، وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، والصومال، وترأسه مصر حاليًا.

وأشار إلى أن رئاسة مصر لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يأتي بسبب دور الكنيسة في خدمة اللاجئين وما قدمته من برامج لافتة في مجال الحوار الإسلامي المسيحي، معتبرًا إن رئاسة الإقليم وتساهم في دعم سياسات الدولة المصرية في الاهتمام بالقارة الإفريقية.

 

 

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