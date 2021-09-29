الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هنغاريا تتهم الاتحاد الأوروبى بازدواجية المعايير تجاه خط الغاز الروسى

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن الاتحاد الأوروبي يطبق معايير مزدوجة تجاه خط نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا "السيل الشمالي-2".

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، أضاف الوزير الهنغاري: "نحن لسنا جزءا من هذا المشروع، ولكن لا يمكننا أن نعارضه. ويمكنني القول، إن هناك معايير مزدوجة غير مقبولة".

وأشار بيتر سيارتو، إلى أن المفوضية الأوروبية "قتلت" المشروع السابق – "السيل الجنوبي"،  الذي كان يجب أن يزيد من تنويع طرق نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا الوسطى.

وقال الوزير: "والآن مرة أخرى، لا نرى أي تشجيع من جانب المفوضية. لا يمكنني تصور أية أعذار، أو أسباب يمكن أن تقدمها هذه المفوضية. كل ذلك ليس إلا استخداما للمعايير المزدوجة".

وكانت المفوضية الأوروبية انتقدت توقيع هنغاريا عقدا طويل الأجل لتوريد الغاز من روسيا. 

و علي صعيد آخر ، وافق الاتحاد الأوروبي،  على منحة قدرها 36.4 مليون يورو لجمهورية مولدوفا لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ودعم إصلاح جهاز الشرطة. 

وأكد مفوض شئون الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، عبر بيان صحفي نشرته المفوضية قبل قليل على موقعها الرسمي، صرف الأموال بالفعل يوم أمس خلال زيارة رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتا ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي نيكو بوبيسكو إلى بروكسل.

وقال: إن الاتحاد الأوروبي قدم هذا الدعم بعد أن استوفت جمهورية مولدوفا شروط الصرف، لا سيما إحرازها التقدم المنشود في أولويات الإصلاح الرئيسية في قطاع إنفاذ القانون وفي مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بدوره بدعم الإصلاحات في مولدوفا، على النحو المعلن في خطة الانتعاش الاقتصادي لها، والمنشورة في 2 يونيو الماضي، مضيفا: "نتوقع أن تُساعد هذه الأموال جمهورية مولدوفا على تعزيز مرونة قطاعها الصحي ودعم عملية التعافي الاقتصادي وإصلاح قطاع إنفاذ القانون".

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