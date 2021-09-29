الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسلط الضوء على 3 مخاطر لصفقة الغواصات النووية

الغواصات النووية
الغواصات النووية

سلط عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي الضوء على ثلاثة مخاطر كامنة في التعاون المقترح بين الولايات المتحدة وبريطانيا و أستراليا بشأن تكنولوجيا الغواصات النووية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا”  الصينية أدلى وانغ بهذه التصريحات  عبر را بط فيديو خلال مشاركته في رئاسة الجولة الـ11 من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين و الاتحاد الأوروبي، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية.

وقال وانج إن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا شكلت شراكة أمنية ثلاثية و تسعى إلى إجراء تعاون في مجال الغواصات النووية، مضيفا أن المجتمع الدولي قلق للغاية إزاء هذا التطور، و خاصة دول آسيا و الباسيفيك.

وأضاف إن الصين تعتقد أن هذه الخطوة تجلب ثلاثة أخطار كامنة رئيسية تهدد السلام و الاستقرار الإقليميين و النظام الدولي.

أولا، سوف يؤدي هذا التعاون إلى خطر كامن يتمثل في عودة اندلاع الحرب الباردة. لقد رسمت الدول الثلاث خطوطا أيديولوجية و أنشأت كتلة عسكرية جديدة، ما سيؤدي إلى تفاقم التوترات الجغرافية.

ثانيا، سيفضي هذا التعاون إلى خطر كامن يتمثل في اندلاع سباق تسلح، ما سيدفع بعض دول المنطقة إلى تعزيز تطورها العسكري، و يزيد مخاطر الصراع العسكري.

ثالثا، سيفضي هذا التعاون إلى خطر كامن يتمثل في الانتشار النووي. و سوف يؤثر سلبا في نظام حظر الانتشار النووي، و سيلحق الضرر بمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب الباسيفيك، و سوف يقوض جهود دول آسيان لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة.

و قال "نحث الدول الثلاث على اتباع توجه العصر و لعب دور بناء في السلام و الاستقرار الإقليميين".

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