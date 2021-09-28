الانتهاء من تجهيزات افتتاح مركز العزيمة في قنا

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الانتهاء من التجهيزات الأساسية لافتتاح مركز العزيمة بمحافظة قنا في شهر أكتوبر.

وأكد الصندوق عبر موقعه الإلكتروني أنه تم تأسيس المركز بأيدي المتعافين ليصل عدد المراكز العلاجية لـ28 في 18 محافظة مقارنة بـ12 في 7 محافظات عام 2014م.

وأكد الصندوق أنه تم تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا للمركز الجديد ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق تحت عنوان «بإيدينا» وتتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطي المخدرات بمراكز العزيمة من أعمال الموبيليا وأثاث النجارة.