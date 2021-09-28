الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الانتهاء من تجهيزات افتتاح مركز العزيمة في قنا

علاج الإدمان
علاج الإدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الانتهاء من التجهيزات الأساسية لافتتاح مركز العزيمة بمحافظة قنا في شهر أكتوبر.

وأكد الصندوق عبر موقعه الإلكتروني أنه تم تأسيس المركز بأيدي المتعافين ليصل عدد المراكز العلاجية لـ28 في 18 محافظة مقارنة بـ12 في 7 محافظات عام 2014م.

وأكد الصندوق أنه تم تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا للمركز الجديد ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق تحت عنوان «بإيدينا» وتتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطي المخدرات بمراكز العزيمة من أعمال الموبيليا وأثاث النجارة.

محافظة قنا تعاطى مخدرات وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي علاج الإدمان نيفين القباج

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