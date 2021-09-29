الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لعبة الموت.. ملاهٍ غير مرخصة قتلت الطفلة «دنيا» بالإسكندرية (فيديو)

ملاهي فرحة بالإسكندرية
ملاهي فرحة بالإسكندرية

فسحة ونزهة تحولت إلى مأساة، فلم تكن الأسرة الصغيرة، تدري أن يومهم الذي بدأ بالابتسامة ولهو ابنتهم الصغيرة سينتهي بفقدها بسبب لعبة بأحد الملاهي.

من أمام ملاهي فرحة بمنطقة الرأس السوداء شرق الإسكندرية، أجرت "الدستور" بثًا مباشرًا  للمكان الذي شهد على آخر اللحظات في حياة الطفلة دنيا سعيد والتي سقطت من لعبة الإعصار لتلقى مصرعها فور وصولها المستشفى.

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ملاهي فرحة بمنطقة الرأس السوداء

البداية كما ذكرها والدا الطفلة دنيا، صاحبة الـ12عامًا، في التحقيقات، أن ابنتهم أرادت ركوب لعبة الإعصار بالملاهي، وما أن استقلت اللعبة، حتي تم رُبطت ساق الفتاة الصغيرة بالكرسي الذي تجلس عليه، وهو ما يشير أن الكرسي ليس محكمًا أو مؤمنًا.

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ملاهي فرحة بمنطقة الرأس السوداء

وذكر الوالدان أنه ما أن بدأ تشغيل اللعبة حتى سقطت ابنتهما لترتطم بالأجزاء الحديدية للعبة، وتم الإسراع لإسعافها في الحال إلا أنها قد لفظت أنفاسها قبل الوصول إلى المستشفى.

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ملاهي فرحة بمنطقة الرأس السوداء

وتلقى قسم المنتزة أول إخطارًا من المستشفى الذي وصلت إليه الطفلة دنيا سعيد، 12عامًا، بوفاتها إثر إصابتها بكسور وجروح متفرقة.

وتبين من تحريات الشرطة أن الطفلة أثناء تواجدها في الملاهي مع أسرتها، استقلت لعبة بالملاهي يطلق عليها الإعصار، وما أن بدأت اللعبة في التشغيل حتى سقطت منها وتوفت إثر سقوطها.

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ملاهي فرحة بمنطقة الرأس السوداء

انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من التحريات أن الطفلة كانت في نزهة رفقة أسرتها بملاهي في منطقة الرأس السوداء، وسقطت من لعبة إحدى الألعاب، ما أدى إلى وفاتها.


وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية بمعرفة الحي ، وضبط واحضار العاملين وسؤال اهل المجني عليها، حيث كشفت اللجنة الفنية أن الملاهي تدار بدون ترخيص، ولا تتبع  لاشتراطات السلامة المهنية، ومعداتها وألعابها متهالكة.

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ملاهي فرحة بمنطقة الرأس السوداء

وقررت النيابة حبس مالكي الملاهي 4 أيام وتوجيه تهمتي القتل الخطأ، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وغلق وتشميع المنشأة.

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ملاهي فرحة بمنطقة الرأس السوداء


 

ملاهي لعبة الإعصار الطفلة دنيا لجنة فنية تدار بدون ترخيص ألعابها متهالكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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