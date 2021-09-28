الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دراجة بخارية تقتحم مستشفى السويس العام.. و«الصحة» تحقق

دراجة نارية تقتحم
دراجة نارية تقتحم مستشفى السويس العام

اقتحمت دراجة بخارية، اليوم الثلاثاء، مستشفى السويس العام، وفتحت مديرية الصحة التحقيق بالواقعة.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورا لاقتحام دراجة بخارية يستقلها شخصان لأحد أقسام مستشفى السويس العام.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوى، إن المديرية فتحت التحقيق لتحديد المسئول وعقابه بتهمة التقصير في عمله.

وتباينت آراء أصحاب التعليقات على الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين أقلية حملت المسؤولية لمديرية الصحة، وأغلبية رأت أن الأمن هو المسؤول عن حدوث الواقعة، بخلاف الآراء التي ذهبت إلى أن كل من تواجد أثناء حدوث الواقعة مسئول عنها بما فيهم رواد المستشفى من المواطنين الذين رأى أصحاب التعليقات أنه كان يحب عليهم منع دخول الدراجة البخارية حرصا على سلامة المنشأة التي تقدم لهم الخدمات العلاجية .

دراجة نارية تقتحم مستشفى السويس العام
دراجة نارية تقتحم مستشفى السويس العام
دراجة نارية تقتحم مستشفى السويس العام
دراجة نارية تقتحم مستشفى السويس العام
دراجة نارية دراجة بخارية اقتحام مستشفى السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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