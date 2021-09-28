الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تسلم كينيا 3 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

سلمت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي، كينيا 3 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في مسعى لدعم البلاد في إنهاء جائحة كورونا.

وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وصول ثاني شحنة من اللقاحات والتي تبرعت بها الولايات المتحدة إلى كينيا، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر": إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستركز جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في كينيا، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.

في سياق متصل، سلمت الولايات المتحدة اليوم 464 ألف جرعة لقاح فايزر لدولة أنجولا لدعم جهود محاربة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الولايات المتحدة الامريكية الاتحاد الافريقى كينيا كورونا جائحة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

الحكومة تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كوورنا إلى مقار العمل

لاعبو الزمالك يرفضون خوض التدريبات

وفد هندسي مصري ينفذ أعمال المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة

«الدستور» ترصد ما فعلته «حياة كريمة» فى كوم أمبو

شاهد.. سبائك ذهبية وتماثيل أثرية وعملات داخل فيلا بالتجمع

البنك المركزى يكشف تفاصيل زيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى

الأردن توجه مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل رداً على انتهاكات الأقصى