الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 75 طن مخلفات وصيانة وتركيب 17 كشاف إنارة بقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بالتوازي مع حملات إصلاح وصيانة وتركيب كشافات الإنارة ولمبات الليد بالقرى التابعة لها وقامت برفع 75 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وإصلاح وصيانة وتركيب 18 كشاف إنارة ولمبة ليد جديدة.

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حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وقال محمد سميح سكرتير الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، إنه تم رفع 30  طن مخلفات وتراكمات من منطقة (ابو تلاوي-بني مهدي-شرق وغرب ابو قرين-عزبة جارحي- كدوان -نقطة تجمع بجوار محطة الغاز-طريق مصر اسوان الزراعي بالحواصلية-عزبة كوم النور-طريق المحولات بماقوسة-طريق البربخ بماقوسة)، ونقلها الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وأضاف أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أن قسم البيئة بالقرية واصل جهوده المبذولة وقام برفع 15 طن مخلفات وقمامة من جانبين الطريق في منطقة ابو فليو، ونقلها الى المقالب العمومية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للقرية.

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حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وأوضح محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية انه تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من قرية دماريس-صفط اللبن و البرجاية، ونقلها الى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية للمواطنين كما واصل قسم الانارة بالقرية جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة الانارة بالقرية حيث تم صيانة واصلاح 10 كشاف انارة وتركيب 8 لمبات ليد داخل نطاق القرية.

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حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

ومن ناحيته أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا علي متابعة وتكثيف حملات النظافة بقرى وأحياء المنيا للحد من انتشار الامراض والفيروسات وخاصةً في ظل مجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وإجراء صيانة دورية للكشافات واعمدة الانارة لرفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة بالقرى والاحياء حفاظاً على سلامة وصحة وأمن المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
المنيا رفع مخلفات صيانة وتركيب كشافات إنارة ولمبات ليد محمد سميح اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

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