عقب اكتمال النصب القانوني.. رئيس محكمة حلوان الابتدائية يوزع العمل القضائي

عقدت الجمعية العمومية لمحكمة حلوان الابتدائية، برئاسة المستشار عمر محمد سلامة، عقب اكتمال النصب القانوني لتوزيع العمل خلال العام القضائي 2021 - 2022 .

و كانت محكمة استئناف القاهرة، قد أقرت خطة توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021 – 2022 بشأن الدوائر الجنائية التي ستُعقد بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم وعددها 12 دائرة جنائية وهي كالآتي: