«القاهرة الدولي للمسرح التجريبي» يمدد فترة استقبال أبحاث المحاور الفكرية

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ28، برئاسة د. جمال ياقوت، عن تمديد فترة استقبال ملخصات الأبحاث المشاركة في المحاور الفكرية للمهرجان وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر ٢٠٢١.

كان المهرجان قد فتح باب المشاركة البحثية في المحاور الفكرية للمهرجان تحت عنوان "التجريب بين الإنتاج والتلقي" للباحثين من مصر والدول العربية وجميع أنحاء العالم.

تنقسم المحاور الفكرية الرئيسة إلى:

أولاَ: تأثير جهة الانتاج بما تمنح من مقدرات إنتاجية وأدوات عمل على التجريب في المسرح.

ثانياَ: دور المؤسسات البحثية والعلمية في التأثير على الإنتاج والتلقي.

ثالثاً: التجريب وفلسفة المؤسسات الإنتاجية للمسرح.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل، وهو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنوياً، ليكون بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ولتقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية، وفي الوقت ذاته تقديم بانوراما للإنتاج المسرحي المحلي والإقليمي للمتخصصين والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

وكان التقى د. جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بسفير دولة تونس بالقاهرة السيد محمد بن يوسف، ضمن خطة تستهدف توسيع قاعدة المشاركات العربية والدولية في فعاليات المهرجان المتعددة، وترسيخها كماً وكيفاً.

من جهتها رحبت السفارة التونسية في القاهرة باللقاء، كاشفة عن انه تم تناول المشاركة التونسية في مهرجان القاهرة التجريبي واصفة إياه بـ “الهام"، وكذا بحث سبل تعزيز العلاقات التونسية المصرية في المجال المسرحي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ينطلق في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل، وهو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنوياً، ليكون بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف لتقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية، وفي الوقت ذاته يقدم بانوراما للإنتاج المسرحي المحلي والإقليمي لصالح المتخصصين والمهتمين من جميع أنحاء العالم.