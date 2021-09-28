الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: احتمالات بالتحقيق في تدخل عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين في انتخابات الدوما

انتخابات الدوما
انتخابات الدوما

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، وزعيم حزب "روسيا الموحدة"، دميتري ميدفيديف، إنه من المحتمل إجراء تحقيق في تدخل "عمالقة تكنولوجيا المعلومات" الأمريكيين في انتخابات الدوما الروسية التي عقدت في 17 وحتى 19 سبتمبر الجاري.


وقال ميدفيديف، ردا على سؤال ما إذا كان بإمكان موسكو بدء مثل هذه القضية قياسا على التحقيق فيما يسمى بالتتبع الروسي الذي أجرته واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لا أعرف. ولكن إذا قدموا لنا مثل هذه الخدمة، فلماذا لا؟ أعتقد من الممكن طرح سؤال حول إجراء مثل هذا التحقيق".


واستدرك قائلا إنه مع ذلك، ينبغي أن تتخذ السلطات المختصة قرارها في هذا الشأن، بما في ذلك إنفاذ القانون ولجنة الانتخابات المركزية.


واختتم تصريحاته بالقول إنه خلال فترة التصويت التي استمرت ثلاثة أيام، تعرضت خوادم لجنة الانتخابات المركزية للاتحاد الروسي لـ"قدر كبير من الهجمات".

روسيا موسكو انتخابات الدوما

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وائل لطفي

الدوغرى

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