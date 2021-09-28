قافلة جامعة سوهاج الطبية تبدأ علاج ألف مواطن مجانا بـ«أولاد إسماعيل»

تواصل كلية الطب بجامعة سوهاج قوافلها الطبية المجانية والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بالتعاون مع الادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث انطلقت القافلة لتقديم خدمتها الطبية من كشف وعلاج لخدمة أهالي "قرية ولاد اسماعيل" التابعة لمركز المراغة بالمحافظة، حيث تم فحص وعلاج ١١٠٨ مواطنين.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، القائم بعمل رئيس الجامعة، أن هذه القافلة تأتى وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الجامعة في تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، لخدمة القري والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد توفيق، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالجامعة، أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، تحرص الجامعة على مد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً بقري المحافظة، من خلال تقديم العديد من الخدمات المجتمعية و الصحية والتعليمية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها الباطنة، والأطفال، والعظام، والجهاز الهضمي، والعصبية، وجراحة المسالك البولية، والجراحة العامة والجلدية، والنساء والتوليد، الي جانب تخصصات الأنف والأذن والرمد، الصدرية والروماتيزم، مضيفاً انه شارك بالقافلة 30 طبيبا و45 طالبا وطالبة من الكلية كتدريب عملي لهم.

ومن جهته، أوضح الدكتور كمال الشرقاوي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1108 مواطنين وصرف العلاج بالمجان لهم، وتحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي التي قد تحتاج إلى بعض الفحوصات واجراء العمليات الجراحية.

وأضاف الشرقاوي، أنه تم تنظيم عدد من القوافل التوعوية والتثقيفية لأهالي القرية عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي للسيدات، والاجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا والتأكيد علي أهمية تلقي التطعيمات ضد هذا الفيروس، الي جانب التوعية بمخاطر ختان الاناث واثارة الصحية والنفسية علي الفتيات وأهمية منع تلك العاده السيئة.

الجدير بالذكر انه شارك بفاعليات تلك القافلة الدكتور أحمد فتحي النحاس، رئيس قسم الصحة العامة، والدكتورة ندا عبد المحسن محمد ـستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالكلية الطب.

