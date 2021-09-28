الأردن توجه مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل رداً على انتهاكات الأقصى

وجهت وزارة الخارجية الأردنية، مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل تطالب فيها بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها في المسجد الأقصى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، وفقاً لصحيفة الغد الأردنية، اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة وجّهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وأضاف الناطق الرسمي، بأنّ هذه الانتهاكات مرفوضة ومُدانة، وتُمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكما شدّد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.

وكانت منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مصلين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، فجر الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة الاسلامية العليا في القدس أن قوات من شرطة الاحتلال ووحدة “حرس الحدود” التابعة لها، أوقفت حافلات عدة متوجهة من أراضي 48 إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأكد مصلون آخرون من أم الفحم، إن الشرطة الإسرائيلية منعتهم من الدخول لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى عبر باب السلسلة.