الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الرقيب»: اتهام حزب العمال البريطانى إسرائيل بالعنصرية انتصار للحق الفلسطينى

القيادى بفتح الدكتور
القيادى بفتح الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القدس والأقصى، إنه رغم أن حزب العمال البريطاني ليس الحزب الحاكم في الوقت الحالي في بريطانيا، إلا أن موقف الحزب باعتبار دولة الاحتلال دولة عنصرية، وأنها تطبق نظام الابرتهايد (الفصل العنصري) يعتبر انتصارًا للحق الفلسطيني، وخطوة لتشجيع أحزاب يسارية أخرى في أوروبا للحذو حذو حزب العمال.

وتابع «الرقب»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «نسعى في كل المحافل لكسب تأييد لقضيتنا وفضح ممارسات العدو تجاه شعبنا، وندرك أن هذه المواقف هي مواقف معنوية في ظل عجز المجتمع الدولي في الضغط على دولة الاحتلال، ولكن مثل هذه المواقف تعيد الوعي الشعبوي الدولي الداعم للحق الفلسطيني».

وأكد «الرقب»، أن هذا القرار هو انتصار للحق الفلسطيني رغم العلاقات التاريخية الجيدة مع حزب العمال البريطاني، ولكن هذا الموقف يعتبر تقدمًا كبيرًا للحق الفلسطيني و بارقة أمل بأن الحق سينتصر مهما طال ليل الغزاة .

وفى وقت سابق من اليوم، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض المنعقد في مدينة برايتون على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.

وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.

ولفت المؤتمر إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط إسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبرتهايد التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة، داعيًا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبرتهايد.

ودعا مشروع القرار لوضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع إسرائيل، والتي تشمل حظرًا على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. 

جامعة القدس حزب العمال البريطاني بريطانيا الإحتلال الإسرائيلي الحق الفلسطينى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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