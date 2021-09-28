طلب التحريات حول مصرع وإصابة 3 أشخاص بالإسكندرية

تسبب سقوط سقف شقة في مصرع شخص وأصابة 2 آخرين، أثناء ترميمها بعقار بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية بحي وسط الإسكندرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سقف شقة في العقار رقم 164 شارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية.

علي الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقف الشقة المشار إليه أثناء قيام عمال بترميمه.

وكشفت التحريات ان الشقة المشار إليها صادر لها قرار ترميم من الحي منذ أسبوعين، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة عاملين وآخر من أصحاب الشقة"، ونقل المصابين إلى المستشفى الأميري لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.