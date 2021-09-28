الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

من روائع الادب العالمى

الغريب.. رواية الأديب العالمى ألبير كامى عن الحرية والشمس والملحد

البير كامى
البير كامى

الغريب هى أولى روايات الكاتب الكبير البير كامى الحاصل على نوبل فى الآداب والتى شرع فى كتابتها عام 1939 ونشرها عام 1942 فذاعت شهرته وأضحى واحدا من الكتاب المعروفين فى العالم.

وهذا لم يكن من قبيل المصادفة، ولكن لأن البير كامى فى روايته الغريب دخل دهاليز  المنطقة المحظورة حيث الدخول إلى عوالم النفس البشرية ونزعاتها الجامحة إلى الحرية المفرطة التى تجتاح كل ما يقابلها من منطق أو عرف أو دين ، بطل الرواية شاب فرنسى يدعى ميرسو كان هو الراوى ، الذى بدأ حكايته من برقية وصلت إليه فى عمله بأن والدته قد ماتت فى دار المسنين.

توجه ميرسو إلى الدار والتقى المدير والنزلاء والرجل الذى احب والدته ، كان ميرسو غريبا كأنه لوح من الزجاج ليس له تضاريس ، أملس فى مشاعره لم يزرف دمعة واحدة على أمه كما أنه رفض رؤيتها داخل النعش ، وأثناء السير خلف جنازتها كان ميرسو يفكر فى الشمس التى ألهبت رأسه ، عاد ميرسو من المقابر إلى شقته ثم نام لعشر ساعات دون أن يفكر فى موت والدته ولما استيقظ التقى مارى وذهب معها إلى البحر ليستحما ومارس معها علاقة غير شرعية ثم رجعا إلى السينما ليشاهدا فيلما كوميديا . وكأن شيئا لم يحدث.

تمر احداث رواية الغريب على هذه الشاكلة ميرسو الذى لا يعير موت أمه التى أودعها دار للمسنين اي اهتمام. كما أنه لم يحب عشيقته مارى ولم يكرهها ، لا يقدم على زواجه ولا يرفضه إذا أرادت.

تدخل أحداث الرواية  فى منعطف ٱخر حيث الشجار بين جاره القواد وغريمه العربى ، يشهر العربى سكينه فى الشمس أمام ميرسو فينعكس ضوءها على عينيه بسبب الشمس فيقوم  بإطلاق النار على ذاك العربى  فبقتله ،وهنا تبدأ محاكمة ميرسو ليس على قتل العربى فقط بل على قتله لأمه بتجاهله وإهماله لها.

نكتشف أن ميرسو ليس مؤمنا بالله ، ولا بالاعراف بل هو مؤمن بنفسه وحقه فى الحرية التى تمنعه فقط من الكذب لذا كانت اعترافاته بما فعل حقيقية دون اعتراف  بجريرتة، فلقد اهمل والدته لأن وجودها فى دار المسنين سيكون أفضل من وجودها معه دون أن يهتم بها . كما أنه كان يؤمن أن التعود على الشىء السئ يجعله طبيعيا وعاديا .

كما اعتاد حياته فى السجن بعد أيام من دخوله ، غير أن الموت كان له مهابة فى نفسه بعد أن حكم عليه القاضى بالاعدام فى مكان عام ، وفى وسط هذا الكم من الرعب قال ميرسو أن اللامبالاة هى سر السعادة .

الغريب رواية الغريب لكاتب البيركامى ألبير كامو ادب فرنسى رواية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

وفد هندسي مصري ينفذ أعمال المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة

أول تحرك من وزير الري لتنفيذ توجيهات الرئيس بإزالة التعديات

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

السيسى ينيب قائد الجيش لوضع إكليل زهور على ضريح جمال عبدالناصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 31

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى

الأردن توجه مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل رداً على انتهاكات الأقصى

مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال بجنين