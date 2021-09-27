الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 6 بحادث تصادم فى أبوالمطامير

حادث
حادث

لقيت ربة منزل مصرعها، بينما أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم توك توك مع  سيارة نصف نقل بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى أبوالمطامير العام.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد علاء أبوغزالة، مأمور مركز شرطة أبوالمطامير يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بدائرة المركز وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل وإصابة 5 أشخاص آخرين.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازم للمصابين.

الداخلية حادث تصادم وزير الداخلية مصرع واصابة مساعد وزير الداخلية محافظة البحيرة

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