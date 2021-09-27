الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان: تحذيرات من موجة كورونا خامسة وسط انتشار سلالة دلتا المتحورة

كورونا
كورونا

حذر خبير صحي بارز نيكوس ثوميديس من أن اليونان معرضة لخطر موجة كورونا الخامسة وسط تفشي سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى بين السكان غير المحصنين في البلاد.

وتوقع ثوميديس أستاذ الكيمياء التحليلية في جامعة أثينا- وفق ما أوردته صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم الإثنين- أن تبلغ الموجة الرابعة ذروتها في أكتوبر بتسجيل 3500 إصابة يوميًا، محذرا من أن اليونان قد تواجه موجة خامسة نهاية شهر أكتوبر المقبل، قائلا إنه من المتوقع ارتفاع معدلات العدوى بين أولئك الذين لم يتم تطعيمهم ضد كورونا.

ومن جانبها، أعلنت السلطات الصحية اليونانية تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية فضلا عن 24 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

اليونان موجة كورونا سلالة دلتا أثينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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