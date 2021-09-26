محافظ المنوفية يُجري حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بمنوف وتلا

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية قرارًا رقم 1940 لسنة 2021 بتكليف مبروك عبد الحميد بكرة، باحث بديوان مركز ومدينة تلا للعمل رئيسا للوحدة المحلية بطبلوها، وتكليف محمد عثمان محمد نجم رئيس الوحدة المحلية بطبلوها للعمل رئيساً للوحدة المحلية بكفر ربيع، وتكليف رضا إبراهيم عبد الجواد بلح رئيس الوحدة المحلية بكفر ربيع للعمل رئيس الوحدة المحلية بزاوية بمم وكذا تكليف إيهاب محمد محمد تعلب رئيس الوحدة المحلية بزاوية بمم للعمل رئيساً للوحدة المحلية ببابل ، وتكليف باسم أحمد محمود الجزار رئيس الوحدة المحلية ببابل للعمل بإدارة التفتيش المالي والإداري بديوان مركز ومدينة تلا.

وأصدر محافظ المنوفية قرار رقم 1941 بتكليف أيمن عبد السميع جابر المشد رئيس الوحدة المحلية بسدود للعمل رئيساً للوحدة المحلية بفيشا الكبرى ، و تكليف وفاء بكري مطاوع رئيس الوحدة المحلية ببرهيم للعمل رئيساً للوحدة المحلية بزاوية رازين وتكليف مروى عبد الصادق خلف الله رئيس الوحدة المحلية بزاوية رازين للعمل رئيس الوحدة المحلية ببرهيم فضلاً عن تكليف هاني فوزى مراد باحث بإدارة التفتيش المالي والإداري بالمركز والمدينة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسدود وتكليف صبحى قدري الموفي رئيس الوحدة المحلية بفيشا الكبرى بالعودة للعمل بديوان مركز ومدينة منوف.

جاء ذلك في إطار اهتمام محافظ المنوفية بضخ دماء جديدة للجهاز الإداري للمحافظة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل الميداني واستمرار متابعة حملات النظافة والتجميل ، والتعامل الفورى مع مشاكل المواطنين وسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.