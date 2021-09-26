إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بدءًا من أكتوبر المقبل

أعلن السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تكلي، اليوم الأحد، إنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لمدة قد تراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

وأوضح السفير الإثيوبي في القاهرة أن غلق السفارة سيبدأ من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن ذلك القرار جاء لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة.

إثيوبيا تعلق عمل سفارتها في القاهرة

وتابع، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»: "قرار إغلاق السفارة لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا في الوقت الحالي، ومفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة".

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لإثيوبيا لهذا العام بشكل كبير من 6 في المائة عام 2020 إلى 2 في المائة فقط عام 2021، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من عقدين، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ويأتي غلق إثيوبيا لسفارتها في القاهرة، في إطار خطة لغلق سفاراتها في نحو 30 دولة بسبب الأوضاع الاقتصادية والمادية.

وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، يوليو الماضي، أنها أرسلت إلى جميع المواقع الدبلوماسية الخارجية لإثيوبيا، حول حاجتها إلى إعادة الهيكلة المؤسسية بسبب جائحة كورونا، وما مثلته من أزمة اقتصادية للبلاد.