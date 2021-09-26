الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة الأقصر (صور)

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

شهدت جامعة الأقصر، استقبال الطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، لإجراء الكشف الطبي، وذلك بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، بشارع المدارس بالعوامية.

وأوضح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أن إجراء الكشف الطبي للطلبة يتم وفق جدول زمني محدد وضعته الجامعة مسبقًا من خلال تخصيص أيام لكل كلية تفاديًا للتكدس، في إطار مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وحرصًا من الجامعة على سلامة أبنائها والعاملين بها.
 
وقال محجوب، إن  توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستهدف الوقوف على الحالة الطبية للطالب لمعرفة الحالات المرضية، من أجل توفير الخدمة الطبية اللائقة لكل طالب بالجامعة، إلى جانب إنشاء ملف صحي للطلاب الجدد خلال سنوات دراستهم بالجامعة، لافتًا إلى أن إدارة الجامعة أنهت كافة الاستعدادات  اللازمة لاستقبال الطلاب الجُدد لإجراء الكشف الطبي عليهم وتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه تيسيرًا على الطلاب يتم التطعيم بلقاح كورونا للطلاب الجدد والقدامى، في نفس الموعد المخصص لإجراء الكشف الطبي، مشددًا على جميع الطلاب التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، واختيار مكان تلقي اللقاح جامعة الأقصر، مع إحضار الرقم التسجيلي عند الحضور.

وشهدت أعمال توقيع الكشف الطبي على الطلاب تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بمقر الإدارة الطبية مع حرص اللجنة الطبية والمكونة من: الدكتورة فاطمة بدري، دكتورة عبير عبدالرحيم، وتمريض؛ عبدالصبور محمد، وياسمين نصر الدين، على تنظيم عملية الدخول والتشديد على ارتداء الكمامات للطلاب.

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي
الثانوية العامة فيروس كورونا الكشف الطبى الأقصر توقيع الاجراءات الاحترازية استقبال الطلاب جامعة الاقصر

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