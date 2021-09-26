بعد غياب 3 سنوات.. وحيد ممدوح يعود لجمهوره في المسرح الصغير بالأوبرا

يعود عازف الجيتار وحيد ممدوح إلي حفلاته الموسيقية الخاصة، بعد غياب 3 سنوات منذ أن قدم آخر حفلاته بمسرح المانسترلي عام 2018، و يقدم يوم الإثنين المقبل الموافق 27 سبتمبر حفلة في المسرح الصغير بدارا الأوبرا المصرية، و سيقدم العديد من الألحان الموسيقية لأشهر الملحنين والمطربين في الوطن العربي من خلال مختارات من الأغاني القديمة والحديثة.

وحيد ممدوح



وقال "ممدوح"، "سعيد بهذا اللقاء مع الجمهور بشكل مباشر بالرغم من أنه لم ينقطع بمشاركتي في العديد من الحفلات ولكننا خلال مايزيد عن الساعة سيكون بيننا لقاء خاص أقدم خلاله مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي قمت بإعادة توزيعها مرة اخري لعدد كبير من الملحنين سواء العمالقة من الزمن الجميل أو الحديث، منها أغاني لشادية وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب وفيروز وغيرهم من النجوم الذين قدمت لهم موسيقي أعجب بها الجمهور" .

وأضاف" ولكن هناك العديد من النجوم الذين سيحلون ضيوفا علي الحفل لأول مرة منهم (محمد فوزي، ووردة، وفريد الأطرش، والكينج محمد منير)، وعدد من الأغاني المعاصرة الحديثة لعدد من المطربين والملحنين الجدد، و كنت أحاول تقديم وجبة موسيقية دسمة ولطيفة للجمهور الذين يحبون الجيتار من خلال الموسيقي التي يحبونها ولكن بشكل مختلف، خاصة وإنني كنت أعمل علي التحضير لذلك البرنامج منذ فترة طويلة ولكن الحفل تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا، ولذلك قمت بتعديلات بسيطة عليه لتقديم أغاني معاصرة حديثة جديدة بشكل مختلف".

وحيد ممدوح



و وحيد ممدوح بدأ بالعزف على الجيتار في سن صغيرة خلال إقامته بالقاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن في العام 1991، و حصل على دبلومة من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي، بالإضافة إلي كونه سفيرا بمنطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع للجيتارات في العالم " Alhambra" في إسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما شارك بالعزف مع معظم المطربين منهم وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسي عجرم، وشيرين عبدالوهاب وغيرهم.