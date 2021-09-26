ضبط الزوج في واقعة العثور على ربة منزل مشنوقة في منزلها

عثرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، على جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها مشنوقة داخل منزلها بمنطقة عين شمس، وتم ضبط الزوج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالى بالعثور على ربه منزل مقتولة داخل منزلها بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، بالفحص تبين العثور على جثة ربه منزل في العقد الثالث من عمرها، ووجود إصابات حول رقبتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبسؤال أسرة المجني عليها اتهمت الزوج بقتلها بسبب وجود خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط زوج المجنى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.