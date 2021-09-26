التأمينات تستأنف صرف معاشات شهر سبتمبر

استأنفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر سبتمبر لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم الصرف وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه يمكن الصرف عبر ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت أنه سيتم إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وفي ظل اتجاه الدولة نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.