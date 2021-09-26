تعرف على تحف شهر سبتمبر بالمتاحف الأثرية المختلفة

اختار رواد المتاحف والمواقع الأثرية مجموعة من القطع الأثرية الأبرز لتكون تحف شهر سبتمبر بالمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، ضمن التقليد الشهري لهذه المتاحف عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاصة بها.



وقد تم اختيار تمثال للكاتب "سنبو" بمتحف السويس القومي وهو جالسا يرتدى نقبة طويلة تغطي أرجله المتربعة.

يرجع التمثال إلى عصر الدولة الوسطى، مصنوع من الحجر الجيري وفى متحف آثار الإسماعيلية عرض جزء من أوستراكا من العظم الحيواني عليها كتابات بالخط العربي مكونة من أربع أسطر بالمداد الأسود، وترجع إلى العصر الإسلامي.

اما متحف آثار طنطا، فقد تم اختيار تمثال من البرونز للمهندس والطبيب والحكيم المصري، إيمحتب وهو جالسا على كرسي، حليق الرأس ويرتدي نقبة طويلة، وقد نشر برديه على فخذيه أمسك طرفيها بكلتا يديه، التمثال مزود بقاعدة كتب على مقدمتها إسم إيمحتب.

أما متحف شرم الشيخ فعرض قطعة فريدة من آثار الملك توت عنخ آمون تمثل الملك يعتلي فهد من الخشب المغطى باللون الأسود. ويعتبر الفهد وسيلة يعبر بها الملك الشاب ظلام عالم الموتى إلى الخلود حيث كان الفهد الأسود رمزاً للعالم الآخر و سماء الليل له عينان من الذهب تمكنانه من الرؤية في الظلام.

وفى متحف الغردقة عرض تمثال من الجرانيت الأحمر للكاتب "رع -حتب“، في وضع الجلوس، يده اليسرى مبسوطة، واليد اليمنى تقبض على لفة البردي، كما تظهر تفاصيل الوجه واضحة، وتحديد العين باللون الأسودـ اما متحف سوهاج القومي فيعرض عدد ١٠ بطاقات صغيرة من العظم، بكل واحده ثقب، وعليها نقش لطائر صغير من نهاية عصر ما قبل الأسرات.

وفى متحف الأقصر قد اختار الجمهور لوحة من الجرانيت الوردي للملك أمنحتب الثاني، تصوره متباهيا بمهارته كمحارب ذو كفاءة بدنية عالية حيث يقوم بإطلاق سهامه على هدف نحاسي من عصر الأسرة الثامنة عشر من الدولة الحديثة.