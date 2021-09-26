«الأعلى للجامعات» يوافق على نظام الساعات المعتمدة بـ«سياحة مطروح»

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اللائحة الداخلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق في تخصصات إدارة الفنادق، والدراسات السياحية، والإرشاد السياحي، وإدارة التراث الثقافي.

وأشار رئيس جامعة مطروح، إلى جودة البرامج الدراسية بكلية السياحة والفنادق، بالإضافة لتميزها من حيث المناهج والتدريب العملي لطلابها، بما يحقق تنافسية عالية في سوق العمل، وإعداد خريج مؤهل مهنيًا، فنيًا، إداريًا، وقادراً على العمل في مختلف المؤسسات الخاصة بقطاعي السياحة والفندقة، بالإضافة للمساهمة في خدمة إقليم مطروح ككل، نظرًا لما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية متميزة.

من جانبها قدمت الدكتوره لمياء مصطفى القائم بأعمال عميد كلية السياحة والفنادق، بخالص الشكر إلى الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، لسعيه الدؤوب، والدعم اللامتناهي للكلية، مضيفةً أن رئيس جامعة مطروح يحمل دومًا شعلة النجاح والتطور لرفعة الجامعة على كافة المستويات.

وكانت قد انطلقت فعاليات معسكر توليد الأفكار الريادية في نسخته الرابعة، والذي ينظمه نادي ريادة الأعمال بجامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، بمكتبة مصر العامة في مدينة مرسى مطروح.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن المعسكر يأتي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، ويستهدف أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين بالجامعة، ويحاضر فيه الدكتورة وفاء عبدالرشيد مدير نوادي ريادة الأعمال ومكاتب التايكو بأكاديمية البحث العلمي، والمهندس تامر أحمد خبير في ريادة الأعمال.

وأشار الدكتور مصطفى النجار إلى أن المعسكر يهدف إلى التعريف بكيفية توظيف وتدريب الأفكار، واستغلالها بطرق مختلفة، التدريب على كيفية العصف الذهني لتوليد فكرة المشروع، للتعريف بالمراحل التي يمر بها رائد الأعمال بدايةً من البحث عن الفكرة وحتى إنشاء مشروع صغير أو شركة ناشئة، وكذلك التدريب على كيفية كتابة خطة العمل الخاصة بفكرة المشروع.