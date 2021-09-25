تجديد حبس سائق متهم بالتحرش بالفتيات في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس سائق «توكتوك» لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات بمنطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

التحقيقات

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يقوم بالتحرش بالفتيات والسيدات أثناء استقلاله التوك توك الخاص به.

وورد بلاغ لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام سائق "توكتوك" بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهم وضبطه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.