الثلاثاء.. الطود يلتقي المستقبل في نهائي بطولة «شهداء في حب مصر»

تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومصطفى ألهم محافظ الأقصر، يستضيف مركز شباب نجع الضمان نهائى بطولة «شهداء فى حب مصر» لكرة القدم على ملعبه بنجع الضمان بين فريقى الطود والمستقبل، يوم الثلاثاء في تمام الرابعة مساءً بتعليق الكابتن عمرو الصاوي الدشناوي.

محافظ الأقصر

واستهل الفريقان مشوارهما بالبطولة كالتالي، فقد خاض فريق المستقبل مبارياته أمام المهيدات وفاز عليها بأربع أهداف لهدف، وتعادل إيجابيا بهدف لهدف مع الدبابية، وفاز على فريق الضمان بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وصعد أول المجموعة بسبع نقاط ليلاقي جمعية الشغب في دور الثمانية ويفوز عليها بثلاثة أهداف لهدفين، ويلاقي الحسينات ليفوز بضربات الجزاء الترجيعية ليضرب موعدا مع فريق الطود في النهائي.

الدكتور محمد رزق

أما عن فريق الطود فقد تعادل مع جمعية الشغب بهدفين لكل منهما، وفاز على فريق الجرادات بهدفين لهدف، وفاز على الحسينات بهدفين مقابل لا شئ، وصعد أول مجموعته ليقابل الدبابية ويفوز بهدف مقابل لاشئ، ويقابل المهيدات في ربع النهائي ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضرب موعدا في النهائي أمام فريق المستقبل.

ناصر الضوي

يأتي ذلك بحضور قيادات تنفيذية وشعبية بمحافظة الأقصر ومنهم حفنى بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر صلاح رشوان، وكيل النشاط الرياضى بالمديرية، فتحى خير وكيل الشبابي بالمديرية، الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود، حجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، عبد الباسط محمد وكيل الإدارة حجاج محمد حامد القسم الرياضى، أسعد ربيع التخطيط والمتابعة، الشاذلى الطاهر رئيس مجلس إدارة مركز شباب الضمان، علاء الدين محمد مدير مركز شباب الضمان، حسين عدلى حسن رئس اللجنة المنظمة للبطولة وبرعاية ناصر الضوى.

حفني بركات

أما عن طاقم التحكيم فيتكون من حكم الساحة محمد عبد الحميد محمود، وحكمي راية سيد عبد العظيم وأسامة النوبي ومراقب المباراة محمود مصطفى.