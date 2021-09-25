السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكري ونظيره الأرميني يبحثان التعاون المشترك (فيديو)

شكري ونظيره الأرميني
شكري ونظيره الأرميني

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، مع نظيره الأرميني أرارات ميزويان، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، والتي تعقد في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن لقاء شكري ووزير خارجية أرمينيا تناول أوجه العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

ووصل شكري إلى ولاية نيويورك الأمريكية، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات ثنائية مهمة على هامش أعمال الأمم المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية وأبرز الملفات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية سامح شكري أرمينيا الامم المتحدة نيويورك وزير خارجية ارمينيا

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