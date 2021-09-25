«إيني» الإيطالية: أوروبا بحاجة لخطة جديدة بشأن أمن الطاقة

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا أن أوروبا بحاجة إلى خطة بشأن أمن الطاقة تركز على المصادر الجديدة بما في ذلك أفريقيا بالوضع في الاعتبار اعتماد القارة على الصادرات من الأسواق مثل روسيا.

وقال إنه في حين أن القارة تجازف بمواجهة شتاء صعب فيما يتعلق بأسعار الطاقة، فأنه من غير المرجح أن تكون الإمدادات في خطر، مضيفا أن القرارات الإستراتيجية التي اتخذت في الماضي "ألقت بثقلها بشدة على الإتاحة (توفر الطاقة)"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ورفض ديسكالزي الادعاءات بأن روسيا لم تف بالتزامات التوريد، واصفا ارتفاع أسعار الطاقة الأخير بـ"ظاهرة سوقية طبيعية ".

وقال الرئيس التنفيذي إنه في ظل استيراد إيطاليا أكثر من 90 % من الطاقة واعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الواردات للحصول على كل احتياجاتها فعليا من الغاز، فأن القارة "لديها فرصة هائلة" لتطوير خطوط توريد إلى الجنوب خصوصا مع أفريقيا.

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، العالم إلى مضاعفة الجهود في مجال الطاقة المتجددة لتفادي حدوث حالة طوارئ مناخية ومعالجة فقر الطاقة العالمي.

ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية عن جوتيريش قوله إننا نواجه اليوم "لحظة الحقيقة" فيما يخص تطورات المناخ، مشددًا على ضرورة إنهاء فقر الطاقة والحد من تغير المناخ.

وأضاف الأمين العام أن الحل يكمن في توفير طاقة ميسورة التكلفة ومتجددة ومستدامة للجميع.

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة أن الهدف هو تجديد نظام الطاقة العالمي الذي يتسبب في انبعاث نحو 75% من إجمالي الغازات المسببة للاحتباس الحراري حوالي العالم.

وارتفعت أسعار النفط، لرابع يوم على التوالي بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي عقب إعصارين في الولايات المتحدة، لكن أول بيع لاحتياطيات الخام الحكومية في الصين حد مؤقتًا من هذا الارتفاع.

وبحلول الساعة 03:21 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 77.37 دولار للبرميل، بعد وصوله لأعلى مستوى منذ شهرين يوم الخميس وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.