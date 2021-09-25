السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع رفع تراكمات سور مجرى العيون

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، جولة بمصر القديمة،
تفقد خلالها أعمال النظافة ورفع التراكمات وتجريد الأتربة بسور مجرى العيون وعملية الانتهاء  من أعمال تسوية الأرض بعد التراكمات بمعدات وسيارات الهيئة.

وقدم اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمركزية للنظافة وعلى رأسهم العميد محمود أبو بيه رئيس المركزية للنظافة و المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة ومديري المناطق الأربعة ورؤساء فروع الهيئة وعبد المقصود مدير الإنقاذ المركزي على المجهود المبذول والحفاظ على رفع اسم الهيئة عاليا وشعار(  الهيئة تستطيع).

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رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

وقام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة بمنطقة شرق القاهرة تفقد خلالها عدد من المحاور الجديدة ومن بينها محور الفريق محمد العصار ما بين عين شمس والمطرية والذي يخدم مسار العائلة المقدسة باتجاه المسلة بالمطرية وشجرة مريم .  

وتابع محافظ القاهرة خلال الجولة أعمال تطوير شارع الكابلات وعمل اللاند سكيب الخاص بالمنطقة المحيطة بالنسخة التى يتم اعدادها لمسلة سنوسرت الأول بالمنطقة لتضفي جمالًا يتناسب مع طبيعة المكان.

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رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال ازالة تعارضات محور جيهان السادات بشارع الخليفة الظافر بحى غرب مدينة نصر والذي يربط بين شرق وجنوب القاهرة.

وخلال الجولة التقى محافظ القاهرة مع مسؤولي التوعية بشركة النظافة الجديدة التى تتولى أعمال النظافة بالمنطقة الشرقية أثناء قيامهم بحملة توعية على المحال والمطاعم بالمنطقة وطالبهم بتوسيع دائرة الحملة لتصبح حملة طرق أبواب لتقديم التوعية بالمنازل.

كما تفقد محافظ القاهرة انتهاء أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلى منصور بحى المطرية. 

وتابع أعمال شركات المرافق ( المياه والصرف الصحى والكهرباء) التى بدأت العمل بالمنطقة لإدخال خطوط جديدة للمياه والصرف الصحى وعمل تحديث لشبكة الكهرباء.

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رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

وتنفذ أجهزة الدولة محور المستشار عدلى منصور بمنطقة شرق القاهرة ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية و توفير الوقت، والحفاظ على البيئة.

ويربط محور المستشار عدلى منصور الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمنطقة النزهة و حى السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر كما يمر المحور بالنزهة  والسلام وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية.

ويمر الاتجاه العائد بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

رفع تراكمات القمامة رفع تراكمات القمامة التاريخية سور مجرى العيون محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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