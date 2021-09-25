فى ذكراه السابعة.. كواليس لحظات خالد صالح الأخيرة بمركز مجدى يعقوب

تحل اليوم الذكرى السابعة لرحيل الفنان خالد صالح صاحب الأعمال والروائع الفنية الهائلة، بعد أن غيبه المرض عنا بعد جراحة في القلب في مركز مجدي يعقوب في مثل هذا اليوم عام 2014، حيث كان خبر وفاته صدمة للجميع.

ففي فجر يوم الخامس عشر من سبتمبر عام 2014 رحل فجأة الفنان خالد صالح عن عمر يناهز 50 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، بعد أن أجرى عملية فى القلب بمؤسسة مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب، وتدهورت حالته بعدها تدريجيًا إلى أن وافته المنية ونقل من أسوان حتى شيعت جنازته من مسجد عمرو بن العاص.

وكشف الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب عن سبب وفاته بعدها بدقائق من خلال بيان رسمي أصدرته مؤسسة مجدي يعقوب، قال فيه ''انتقل إلى رحمة الله اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2014 الفنان خالد صالح، وكان الفنان القدير قد قام بإجراء جراحة معقدة بالقلب بمركز مجدي يعقوب بأسوان بعد معاناة طويلة مع أمراض شرايين وصمامات القلب''.

وتابع بيان مجدي يعقوب، ''أمضى الفنان الراحل أكثر من ثلاثة أسابيع بالمركز داخل العناية المركزة قبل إجراء الجراحة لتحضيره نظرًا لخطورة حالته وتعقد الإجراء الجراحي المطلوب، وقد تم نقله بعد إجراء جراحة مطولة بقيادة الدكتور مجدى يعقوب إلى غرفة العناية المركزة، حيث مكث بها ستة أيام تحت إشراف دقيق وملاحظة مستمرة من الفريق الطبي بالمركز نظرًا لخطورة حالته.. وتتقدم أسرة مؤسسة مجدي يعقوب ومركز أسوان للقلب بخالص العزاء لأسرة الفنان الكبير وجميع محبيه داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

وترك الفنان الراحل جرحًا في أبطال فيلمه الأخير "الجزيرة 2"، حيث كان ينتظر عرض الفيلم بعد أقل من أسبوع من وفاته في السينمات بمشاركة النجم أحمد السقا وهند صبري وخالد الصاوي ونضال الشافعي وأروى جودة وأحمد مالك والفيلم من إخراج شريف عرفة.