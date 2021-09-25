حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 25 سبتمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

جومانا مراد



مهنياً: تُطرح أمامك اليوم قضية مهنية تدور حولها نقاشات كثيرة وقد تتخذ قرارات صادمة

عاطفياً: ضغوط روتينية في العلاقة العاطفية، لكنك تملك القدرة على تسيير الأمور في الوجهة الصحيحة

صحياً: لا تكثر من صعود الأدراج أو السير في المرتفعات، فأنت تعرف أنك ممنوع عن ذلك

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد.

الثور

آل باتشينو



مهنياً: الحظوظ جميلة ومميزة، تحفّزك على الاجتهاد والمواظبة، ويرافقك الحظ ويفتح أمامك أبواب الصداقة ويسهل معظم العلاقات المهنية

عاطفياً: تتمتع بقدر عالٍ من المنطق والنزاهة في تقييم الشريك ولو كان من أعز الأشخاص على قلبك

صحياً: تراودك فكرة السفر أو القيام برحلة في أرجاء الطبيعة للاسترخاء ونسيان هموم العمل ومشاغله وللراحة

ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

الجوزاء

راغب علامة



مهنياً: يرافقك الحظ على الصعد كافة تحت تاثير المثلث الفلكي الهوائي ، فتتزود أفكاراً جديدة وقناعات من نوع آخر

عاطفياً: قد تعرف انجذاباً عاطفياً ما، ربما يكون لإحدى العلاقات تأثيرات كبيرة في أوضاع

بالمطلوب منك في كل مجال، ولا سيما في المجال الذي يعود بالنفع والفائدة على صحتك

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.

السرطان

مجدي يعقوب



مهنياً: يخف الوهج السابق ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة، وتكثف الاجتماعات مع فريق عملك بغية وضع النقاط على الحروف

عاطفياً: تشعر اليوم بالرضى عن الشريك وتفرح بالإنجازات التي حققتماها معاً في وقتها وبكفاءة.

صحياً: لا تبالِ كثيراً بالمطبّات التي تعترضك ولا تدعها تؤثر في وضعك الصحي وتكون ضحيتها.

ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.

الأسد

هاني سلامة



مهنياً: تنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعاً، فتنهي اليوم وأنت في أحسن حالاتك النفسية، وتعود إلى محيطك العائلي منشرح الصدر مطمئن البال.

عاطفياً: تزول الخلافات مع أفراد العائلة وتبتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات، وتعيش وضعاً عاطفياً ممتازاً.

صحياً: حاذر بعض الوصوليين المستفيدين من أوضاعك والذين يبتزّونك ولا تتذمّر.

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

العذراء

كيت وينسليت



مهنياً: تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد، بل العمل بغية التحسين والتطوير وتحقيق النتائج المتوخاة.

عاطفياً: ترى أن تقديم التنازلات والتضحيات لا بد منه اليوم قبل الغد، كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك.

صحياً: قد تصاب بآلام موجعة في ظهرك وكتفيك وعنقك نتيجة الإرهاق، فما عليك إلا ببعض جلسات التدليك الطبية.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.

الميزان

منة شلبي



مهنياً: تتاح أمامك المزيد من الفرص للحلول أو الاجتماع ببعض الأصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل المهني الناجح.

عاطفياً: تنجح علاقاتك العاطفية وتزداد نسبة المشاعر المتأججة، وتمضي مع الشريك أجمل أيام حياتك.

صحياً: تشعر هذا اليوم كأنك تطير بخفة، بعدما بدأت ممارسة الرياضة تعطي مفعولها.

ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.

العقرب

جستين بيبر



مهنياً: تغمرك اليوم أجواء من الهناء والسعادة، وقد تبدأ جديداً على الصعيد المهني يكون عبارة عن منتوج جديد غير متوافر بكثرة في الأسواق.

عاطفياً: بينك وبين الشريك قواسم مشتركة كثيرة، وهذا ما يجعل علاقتكما في أفضل حالاتها ويحسدكم الآخرون عليها.

صحياً: تحاش الجلوس ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، واستعمل مستحضرات الحماية.

ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.

القوس

جيرارد بيكيه



مهنياً: راقب طريقة إسرافك للمال وراجع موازنتك قبل أن تصل إلى الإفلاس

عاطفياً: أصغِ إلى ما يقوله لك الشريك لتتمكن من معرفة حقيقة مشاعره التي يخفيها عنك

صحياً: لا تكثر من تناول الأطعمة الدسمة، وخصوصاً في المطاعم، بل اختر الصحي منها

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

الجدي

إيهاب توفيق



مهنياً: انت على موعد مهم جداً مع فرص مالية مفاجئة، وقد يشير هذا اليوم الى افتتاح مشروع كبير.

عاطفياً: بادر إلى وضع حد لكل ما من شأنه أن يسيء إلى العلاقة بالشريك، بعضهم يحاول تشويه صورتك أمامه.

صحياً: طفرة جلدية مفاجئة قد يكون سببها الإكثار من المأكولات الحامية أو البهارات.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

الدلو

شيريهان



مهنياً: أجواء ساحرة ومصالحات في الأفق، إنّه يوم جيد تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحة، وتتبنى فيه أفكاراً مفيدة على الصعيد المهني.

عاطفياً: التحرر من الخضوع يلزمك تقديم تنازلات للشريك ولا سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكما.

صحياً: تمهل في الحكم على الآخرين بانفعال وعصبية، بل هدئ أعصابك واضبطها قدر الإمكان.

ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.

وائل كفوري