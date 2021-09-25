حملات مكثفة على المقاهى والمحلات التجارية بكفر الزيات فى الغربية

أعلن علاء بهنسي، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بالغربية، مساء الجمعة، أنه تم إغلاق وتشميع 5 مقاهي وكافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 28 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

كما قامت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية، بشن حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 16 شيشة وتحرير 248 محضرًا متنوعًا ما بين "143 عدم ارتداء كمامة، و43 نظافة، و5 بيئة، و57 إشغال"، بجانب فض 5 سرادقات عزاء وأفراح، وغلق 2 مركز للدروس الخصوصية، وتطهير 398 منشأة.

يأتي ذلك استمرارًا للحملات اليومية التي تقوم بها المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذًا لتوجيهات ومتابعة طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية.

وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين بالالتزام بقرارات الدولة، واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وفي سياق آخر، قال رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 8 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك يأتي لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووجه محافظ الغربية بإحكام الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية من خلال حملات مستمرة يتم تنسيقها مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث وجه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتشكيل لجان متابعة للانتشار بكافة قرى ومراكز المحافظة لرصد أماكن التجمع ومراكز الدروس الخصوصية.