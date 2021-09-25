السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

هروب أسرى فلسطينيين
هروب أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

أنفقت إسرائيل ميزانية ضخمة، بلغت أكثر من 64 مليون دولار، في عمليات البحث عن الأسرى الفلسطينيين الذين هربوا من سجن جلبوع في بداية شهر سبتمبر الجاري.

وكُشف عن تفاصيل الميزانية التي أنفقتها إسرائيل للبحث ومطاردة الأسرى الفلسطينيين الستة، بعد تمكن تل أبيب من إعادة اعتقالهم مرة أخرى.

تكلفة مطاردة إسرائيل لهاربي سجن جلبوع

وكلفت مطاردة الأسرى الفلسطينيين، الذين هربوا من سجن جلبوع، نحو 150 مليون شيكل - أي ما يعادل بالدولار الأمريكي 46 مليون و891 ألف - حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وتشمل هذه التكلفة وقود المروحيات ودوريات الشرطة، وساعات العمل الإضافية لأفراد الشرطة، ومهام الوحدات الخاصة، وزيادة المقابل للمصادر الاستخباراتية.

أغلى مطاردة تنفذها إسرائيل

وتعد تكلفة المطاردة التي نفذتها إسرائيل هي الأغلى منذ قيامها، وإعلان الاحتلال.

من جانبها، أنفق جهاز الشرطة الإسرائيلية وحده 6 ملايين شيكل، خلال أسبوعين، وفي جهود مطاردة الأسرى الفلسطينيين الست، بعد تمكنهم من الهروب.

كما أنفقا جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" ومصلحة السجون الإسرائيلية، 5.5 مليون شيكل، وذلك لصالح القوات أثناء البحث، بالإضافة إلى 300 ألف شيكل لتشغيل المروحيات، و200 ألف شيكل للطعام.

ميزانية ضخمة لتعديلات سجن جلبوع 

في السياق ذاته، قررت مصلحة السجون الإسرائيلية إجراء تعديلات في سجن جلبوع بتكلفة 37 مليون شيكل.

وتشمل تلك التحسينات ملء الفراغات الموجودة أسفل الغرف، وتركيب منظومات تكنولوجية متطورة، في محاولة لمنع الأسرى من حفر أنفاق جديدة والهروب عبرها.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهروب خارج سجن جلبوع الإسرائيلي، وهو سجن شديد الحراسة، عبر حفرهم لنفق داخل زنزانتهم. 

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وائل لطفي

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