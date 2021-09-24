دوائر جديدة بمجلس الدولة للفصل في منازعات العلاج علي نفقة الدولة

أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قرارًا بإنشاء دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإداري، بالقاهرة بكون مقرها مبنى الديوان العام بالجيزة، وتختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج علي نفقة الدولة، ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي، من العاملين الذين تدخل منازعتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري.

- المحكمة الإدارية العليا

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أيضًا بالبدلات الوظيفية وكافة المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي، الطعون علي القرارت الصادرة عن ان توفيق المنازعات التي تدخل في هذه اختصاص الدائرة، ونشرت الوقائع المصرية الجريدة الرسمية العدد 175 في يوم 9أغسطس عام 2021 كافة تفاصيل القرار والي نص القرار بالجريدة الرسمية.

كما تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.