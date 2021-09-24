أمن الدقهلية ينجح فى فك لغز اختفاء «سيدة السنبلاوين»

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية من فك لغز اختفاء سيدة فى بداية العقد الرابع من عمرها منذ ثلاثة أيام، حيث ظن الجميع أنه تم اختطافها إلا أن تحريات المباحث أكدت خروجها بسبب ضغوط نفسية ونجحت في إعادتها سالمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ظهر الإثنين الماضي، عندما تلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين، باختفاء سيدة تدعى حياة. ص. ج. ٣٠ عاما، فى ظروف غامضة وهى فى طريقها لشراء كتب خارجية لأبنائها ظهر يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر واختفائها منذ ذاك الحين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9215 إداري السنبلاوين لسنة 2021 .

ولأهمية الواقعة تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف مدير المباحث الجنائية يضم كلا من المقدم نصر نجم رئيس مباحث مركز السنبلاوين والرائد حمدى المغازى معاون أول البحث الجنائى، والرائد إيهاب الشال معاون البحث الجنائى، حيث أسفرت جهود البحث عن عدم تعرض السيدة لأى حالة اختطاف أو أذى وتبين أنها تعاني من ضغط نفسي.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من إحضار السيدة من خارج المحافظة هذا ولاقت جهود مباحث السنبلاوين استحسان أهالى المركز الذين عاشوا فى رعب وقلق ثلاثة أيام؛ ظنا منهم اختطاف السيدة وجار استكمال المحضر، والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.