الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طريقة جديدة تساعد فى تقليل ضرر اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء

اكتشف الخبراء العاملون في المشروع الدولي PHYTOME، أن المواد الموجودة في بعض النباتات، يمكن أن تحل محل مركبات النتريت المضافة كمواد حافظة لمنتجات اللحوم الحمراء المصنعة.

وتشير مجلة Molecular Nutrition and Food Research، إلى أن مشروع PHYTOME يدرس إمكانية إنتاج لحوم معالجة تحتوي على مواد طبيعية موجودة في نباتات مثل إكليل الجبل و الشاي الأخضر و Reynoutria japonica، وغيرها من الفواكه والخضروات، بدلا من مركبات النتريت المسرطنة، التي تضاف إلى اللحوم المعالجة كمواد حافظة. وهذا بالطبع سيحسن صحة الأمعاء و يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وقد اكتشف الباحثون، أن المواد النشطة الموجودة في إكليل الجبل والشاي الأخضر بالإضافة إلى الريسفيراترول، وهو مستخلص من نبات Reynoutria japonica، العشبي سريع النمو الذي ينتشر في الشرق الأقصى و يتم توزيعه على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، هي مواد فعالة ويمكن أن تحل محل مركبات النتريت.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج، من تحليل نسبة النتريت في براز المشتركين في الدراسة، الذين قسموا عشوائيا إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تتغذى على النقانق واللحوم الحمراء المعالجة بالطرق التقليدية، و المجموعة الثانية، نفس المواد ولكنها أنتجت بتقنية PHYTOME المبتكرة، فيما تغذى أفراد المجموعة الثالثة على اللحوم البيضاء فقط. وتبين أن نسبة النتريت في براز أفراد المجموعة الثانية أقل مما في المجموعة الأولى و تعادل تقريبا نسبتها في المجموعة الثالثة.

ويقول البروفيسور غونتر كونل من جامعة ريدنغ البريطانية، تبين هذه النتائج أن استخدام مكملات طبيعية في معالجة اللحوم الحمراء، يقلل من نشوء مركبات مسرطنة في الجسم. كما أن هذه المكملات الطبيعية تقلل ضرر منتجات اللحوم الحمراء المعالجة المحتوية على مركبات النتريت.

لحوم ماء اللحوم الحمراء اللحوم العلم تقليل علماء الحمراء لحم العلماء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

الأهلى يوجه رسالة دعم إلى موسيمانى

النشرة المرورية.. سيولة في حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الدفاعات السعودية تدمر «مسيرة مفخخة» خامسة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الاتحاد الأوروبي ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات في هندوراس

بالأسماء.. «التنظيم والإدارة» يعتمد حركة تنقلات جديدة لموظفى الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «٣-3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل

لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تستقبل 15 ناشطًا من أنصار السلام

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال بعد اقتحام حى الطيرة