الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 24 سبتمبر 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت جاكلين عقيقي خبيرة الفلك توقعات جميع الأبراج الفلكية اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 وجاءت علn النحو التالي: 

الحمل

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداً، وربما خبراً أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ.
عاطفياً: تحاول أن تفهم بعض الأمور التي تبدو لك غامضة اليوم ولا تجد لها التفسير المطلوب.
صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من أجل المستقبل.

ومن مشاهير هذا البرج صبا مبارك.

الثور

مهنياً: الظروف مناسبة لمواهبك وتطلّعاتك، الأجواء صافية جداً ويكون الدعم كبيراً والدرب سهلة لتحقيق الإنجازات. 
عاطفياً: أنت تعرف المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.
صحياً: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل.

ومن مشاهير هذا البرج ديفيد بيكهام.

الجوزاء

مهنياً: يسود جو من الغموض، انتبه وكُن متحفّظًا جدًا، فقد تثار بعض المواضيع الحساسة.
عاطفياً: أنت قريب جداً من تحقيق أحلامك، تحلَّ بالصبر وانتظر الفرصة المناسبة للتعبير عن مشاعرك كما يجب. 

صحياً: تناول السمك المشوي مفيد أكثر من المقلي، لكن هذا لا يعني أن تكثر من تناوله.

ومن مشاهير هذا البرج أنجلينا جولي.

السرطان

مهنياً: تتخلص من الضغوط ولن تجد نفسك منهمكاً في حل قضايا طارئة، فتستعيد القدرة على التركيز أو التخطيط للمستقبل.

عاطفياً: توسّع من مجال العلاقة وتدخل آفاقاً جديدة بغية التأسيس لمستقبل مشرق وواضح.
صحياً: تقرر أخيراً التخفيف من ساعات عملك الإضافية لتخصيصها لمشاريع ترفيهية مسلية تفيدك صحياً.

ومن مشاهير هذا البرج توم كروز.

الأسد 

مهنياً: تطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطين، تُحيي بعض الأحقاد القديمة أو الصراعات والنزاعات المتعلّقة بممتلكات مشتركة .

عاطفياً: تحمل عشقًا سريّاً لشخص لا يعرف عن الأمر شيئاً او تشاطره هذا السرّ، وربما لا تستطيع مقاومة جاذبيته وتخوض مغامرة قد تجرّك الى الأسوأ.
صحياً: تفادي الاختلاط بأشخاص لا يعرفون قيمة الصحة يريحك ويبقيك على قناعاتك.

ومن مشاهير هذا البرج أنيس منصور.

العذراء

مهنياً: تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعاً جديداً وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم.

عاطفياً: عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه وكسب ثقته وشعوره بالأمان لوجوده معك.

صحياً: قد تمرّ بأزمة صحية عابرة تقرر بعد المعافاة منها الانكباب على ممارسة الرياضة باستمرار.

ومن مشاهير هذا البرج كاظم الساهر.

الميزان

مهنياً: ما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعاً وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدة.
عاطفياً: تشعر بارتياح معنوي وأمل بمصالحة وتقارب مع الشريك والتخطيط لمستقبل واعد معاً وبناء أسرة متماسكة. 

صحياً: يخيل إليك أنك مصاب بأمراض لا وجود لها، لذا قم بالفحوص اللازمة لتطمئن.

ومن مشاهير هذا البرج كيم كارداشيان

العقرب

مهنياً: تشعر ببعض التراجع المعنوي ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور.

عاطفياً: إذا كنت مهتماً باستمرار العلاقة عليك تقديم التنازلات والصمت أو المرونة التامة.
صحياً: توعك غير مؤلم قد يتطور إلى حالة صحية خطرة إذا أهملته.

ومن مشاهير هذا البرج منى ذكي

القوس 


مهنياً: اذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلاً سواءً أكانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعية، المهم أن تكون حاضراً لتطلع على كامل التفاصيل.

عاطفياً: عليك التكيّف مع الجوّ العاطفي الجديد واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يحصل معك منذ مدة.
صحياً: لا تعرّض نفسك للكثير من الضغوط في عملك، بل خذ الأمور بلين وهدوء.

ومن مشاهير هذا البرج علا غانم.

الجدي 

مهنياً: تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور، وتنفيذ خطوات جريئة جداً في العمل.

عاطفياً: ابتعد عن مضايقة الشريك والتسبب بالأذى له، فأنت لا تدرك عواقب ما تقوم به إذا استمررت على هذا النحو.

صحياً: آلام مفاجئة في القدمين بسبب كثرة الوقوف واعتماد الأدراج في العمل.

ومن مشاهير هذا البرج درة.

الدلو 


مهنياً: تراودك الشكوك في كل من تواجهه، حتى لو كنت تلتقيه للمرة الأولى، لا تكن قاسياً في أحكامك، وليّن مواقفك في بعض الأمور.
عاطفياً: قد تجد نفسك في مأزق مفاجئ بسبب عدائيتك تجاه الشريك، وهذا سيدفعه إلى الحسم سريعاً

صحياً: أوجاع مفاجئة في المفاصل تبقيك عاجزاً عن القيام بأي نشاط وتلازمك ليل نهار.

ومن مشاهير هذا البرج ياريس هيلتون

الحوت 


مهنياً: تزول الخلافات الهامشية والسطحية مع بعض الزملاء، وتتخلص من رواسب الماضي الرابضة على كاهلك وتزعجك باستمرار.

عاطفياً: إذا كنت ترغب في الاستقرار، فإنّ الشريك الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه الخطوة.

صحياً: كن منفتحاً على العلاجات الطبية والغذائية السليمة، وتقيد بالإرشادات المطلوبة.

ومن مشاهير هذا البرج آسر ياسين.

حظك اليوم أحداث فلكية توقعات الأبراج أبراج جاكلين عقيقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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