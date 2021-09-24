أمل جديد لمرضى الدم.. ما هى عمليات زراعة النخاع

يعد أحد الأساليب الطبية الحديثة لإنقاذ مرضى العديد من الأمراض هو زرع نخاع العظم، عبر إجراء سريري يتم خلاله إستبدال الخلايا السليمة بنخاع العظم غير الصحي، ويتم القيام به للمرضي الذين يعانون من أنواع معينة من اضطرابات الدم ، مثل سرطان الدم ، والورم النخاعي ، والأورام اللمفاوية ، والثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي واضطرابات الجهاز المناعي الخطيرة الأخرى المرتبطة بالدم، وفقا لموقع health line.



الأمراض المتعلقة بالدم التي يعالجها زرع النخاع



هناك العديد من الأمراض التي تحد من الحياة والمتعلقة بالدم، وتشمل الأعراض الشائعة لهذه الأمراض فقر الدم ، والحمى، واليرقان المستمر، وانخفاض مستويات الطاقة، وعمليات نقل الدم المتكررة، و النزيف، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

ويعد الحل العلاجي الوحيد لغالبية هذه الاضطرابات هو تقديم عملية زرع نخاع العظم.

شروط زراعة نخاع العظم

لكي يخضع أي مريض لعملية زرع نخاع العظم ، يفضل أن يكون لديه متبرعًا مطابقًا لـ 10/10 ليحصل علي ما يلزمه من الكرات البيضاء البشرية والذي قد يكون أحيانًا أحد الأشقاء، ونادرًا ما يكون أبًا أو متبرعًا من غير الأقارب.

من يمكنه التسجيل كمتبرعين بخلايا الدم الجذعية؟

يشترط في المتبرع أن يكون سليم الصحة و يتراوح عمره بين 18 سنة و 50 سنة.

جدير بالذكر أن العديد من المرضى الذين ليس لديهم أشقاء أو أشقاء لا يصلحون للتبرع لاسباب صحية، ينتظرون المتبرعين المطابقين

نظرًا لأن العثور على متبرع مطابق امرا صعبا جدا.

تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد علي عمليات زراعة النخاع



نظرًا لأن المرضى الذين يعانون من اضطرابات الدم القاتلة يعانون من نقص المناعة ، فقد كان للوباء تأثير كبير على علاجهم في الوقت المناسب، كما أن عمليات التحليل الخاصة بالفيروس ساهمت في الكشف عن بعض أمراض الدم التي تستلزم عملية نقل النخاع.